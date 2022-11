Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est récemment exprimé sur la guerre en Ukraine. Selon les informations données par la presse turque, Ankara s’est engagé à rechercher un dialogue de paix entre Kiev et Moscou, tout en soulignant que le chef de l’Etat a accusé les pays occidentaux ainsi que les Etats-Unis de provoquer la Russie. D’après plusieurs chaînes d’informations dont TRT, le numéro un turc a déclaré que : « l'Occident, et en particulier les États-Unis, attaquent la Russie apparemment sans fin ». Face à des journalistes, le président aurait déclaré lors d’un vol en provenance d’Ouzbékistan : « Bien sûr, la Russie fait preuve d'une grande résistance face à tout cela ».

L’opinion de l’Ukraine est importante

Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs ajouté que la Turquie œuvre sur la question de la création d'un corridor de paix. « Nous travaillons sur la manière de créer un corridor de paix ici, comme nous avions le corridor des céréales. Nous pensons que le meilleur moyen d'y parvenir est de passer du dialogue à la paix » a-t-il déclaré tout en mettant l’accent sur le fait que l’opinion de l’Ukraine est importante. Notons qu’Ankara avait négocié un accord pour relancer les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire, durant les quatre derniers mois. Pour rappel, la Russie s’était montrée disposée à négocier avec la Turquie et l’Ukraine, concernant l’exportation des céréales ukrainiennes.

L’information avait été révélée par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20, en juillet dernier. « Nous sommes prêts à négocier avec nos collègues ukrainiens et turcs » avait-il déclaré tout en ajoutant : « Nous avons toutes les solutions: si nous parlons de céréales ukrainiennes, alors l'Ukraine doit débloquer ses ports, les déminer ou assurer un passage sûr à travers les champs de mines, et en dehors de la mer territoriale de l'Ukraine la Russie et la Turquie sont prêtes à assurer la sécurité des navires concernés et les amener dans les détroits. Ensuite, ils iront seuls en mer Méditerranée ».