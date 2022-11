L’Américain Timothy Griffin venu se battre en Ukraine en tant que mercenaire a été tué dans les combats, a annoncé lundi la chaîne américaine NBC se référant à ses sources. Ces dernières n’ont pas voulu présenter des informations plus détaillées. On sait seulement que le combattant est arrivé en Ukraine de New York. Timothy Griffin est devenu le sixième Américain tué dans les combats en Ukraine rappelle Tass. Timothy Griffin s'était battu aux côtés de l'armée ukrainienne dans la Légion internationale.

Cette unité est composée de milliers d'étrangers qui se sont portés volontaires pour aider aider l'Ukraine dans sa lutte contre l'armée russe. C'est ce qu'a révélé une source à la chaîne américaine. « Nous sommes en contact avec la famille et la Légion internationale et les forces armées ukrainiennes gèrent le processus de rapatriement, en coordination avec la famille, en suivant leurs souhaits et leurs instructions...La mémoire de Timothy vivra dans son unité, dans la Légion et les forces armées d'Ukraine » a déclaré une responsable de la légion internationale.