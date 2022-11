Aux États-Unis et plus précisément en Californie, les médias ont rapporté un fait plutôt peu ordinaire. Il s’agit d’une mère de famille accusée d’avoir tué sa fillette de huit mois. Elle aurait été étouffée par sa mère alors qu’elle l’allaitait. A en croire la police de San José, en Californie, la femme du nom de Celina Juarez a été mise aux arrêts et accusée du meurtre de son enfant.

Frustrée parce que le bébé n'allaitait plus

Les faits remontent en effet au 4 novembre selon le communiqué de la police qui stipule qu’à l’arrivée des secours, l’une des filles ne respirait plus. Selon les explications de la mère, le drame serait survenu alors qu’elle allaitait ses enfants. Elle note qu’elle aurait la fille contre son sein «l’empêchant de reprendre de l’air». Elle justifie son acte par le fait qu’elle ait été frustrée parce que son bébé n’arrivait pas à prendre l’air. Elle aurait fait la même chose à la seconde. Elle a par la suite déposé les deux enfants et aurait attendu plusieurs minutes avant de crier au secours.