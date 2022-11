En Angleterre, une femme a dévoilé son incroyable métamorphose après son divorce. Suite à sa séparation, elle confie avoir traversé une période d’instabilité avant de se reprendre. La quadragénaire du nom de Emma Sheppard a mis fin à son mariage après 18 ans de vie commune. Elle en sort avec deux enfants. Le divorce aura été prononcé en 2021 et le mari a déménagé dans la même année. «C'était vraiment mauvais après son départ, ça m'a vraiment brisé. Je me sentais sans valeur - j'avais des crises de panique », a reconnu la femme.

«Je n'avais aucune confiance en moi et j'étais tellement isolé. J'existais juste, je travaillais pour payer les factures et j'arrivais à peine. », a-t-elle poursuivi. Elle fait savoir qu’après cette période trouble, elle a pris la décision de reprendre. Cette décision aurait été prise suite aux conseils qu’elle aurait reçus de Roar de Katy Perry. La métamorphose a ainsi commencé par le changement de sa garde-robe. Elle confie avoir troqué ses pantalons et appartements noirs habituels contre des jupes, des talons et des vestes et manteaux aux couleurs vives.

"L'air incroyable par rapport à avant"

L’autre changement qu’elle a décidé d’opérer sur sa personne est en lien avec ses habitudes alimentaires. Les sandwichs aux œufs et aux frites et au bacon ont été remplacés par des pâtes au poulet et de la bolognaise maison. Elle n’a pas manqué de réduire sa consommation de tabac. «Les gens disent que j'ai l'air incroyable par rapport à avant, et je pense que c'est parce que je suis si heureux à l'intérieur. Le plus étrange, c'est que je croyais vraiment que j'étais heureux quand nous étions mariés », réaffirme-t-elle.