Aux États-Unis, les médias ont rapporté un fait très inhabituel. Il s’agit d’une femme âgée de 56 ans qui a porté une grossesse de son fils et de sa belle-fille. A en croire les confidences qui ont été faites à TODAY Parents, cette option a été faite par le couple à cause des difficultés rencontrées par la belle-fille suite à l’accouchement de deux pairs de jumeaux. Le dernier accouchement s’est soldé par une hystérectomie d'urgence. Aussi, la mémé s’est-elle proposée pour porter la grossesse.

« Je savais que j'étais trop vielle. Je savais que ce ne serait pas possible, même si c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai juste senti que je devais leur dire que je serais prêt à le faire. », a confié la femme du nom de Nancy. Suite aux différentes analyses effectuées par les médecins, les résultats ont identifié la grand-mère comme étant la candidate parfaite. Elle est tombée enceinte après un transfert d'embryon et a accouché d’une petite appelée Hannah le 2 novembre 2022. Sur le réseau social Instagram le vendredi 4 novembre, la belle-fille n’a pas caché sa joie à la faveur d’une publication.

"Elle est parfaite à tous points de vue"

« Elle est là et mon cœur pourrait exploser. Elle est parfaite à tous points de vue. », a-t-elle laissé lire. « Tout s'est parfaitement déroulé et nous nous sentons si chanceux de l'avoir dans notre famille », a-t-elle ajouté. Pour l’heure, la jeune femme indique que l’enfant restera encore un moment avec sa grand-mère avant de la rejoindre. « Elle a été portée et mise au monde par sa douce nana, son ancêtre. Rien n'est une coïncidence, et sa date de naissance n'est pas une coïncidence non plus », a-t-elle poursuivi.