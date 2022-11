Aux États-Unis, une femme a été tuée pour avoir refusé les avances de son collègue. Selon les informations rapportées par le média américain New York Post, le drame se serait produit à St Cloud, au Minnesota, le 24 octobre dernier. La femme du nom de Nicole Hammond avait 28 ans. Son collègue lui a tiré une balle dans le cou avant de prendre la fuite. Le mis en cause qui était âgé quant à lui de 36 ans a été retrouvé quelques heures plus tard avec une arme à poing. A en croire les précisions apportées par le média local Kansas City Star, la défunte aurait envoyé un message assez clair à l’homme la veille du drame.

Elle notifiait en effet qu’elle ne voulait pas être touchée ou manipulée par son collègue. Elle aurait été assez formelle avec l’homme en refusant ses avances tout le suppliant de ne pas rendre les choses difficiles sur leur lieu de travail. A en croire d’autres informations rendues publiques après le drame, la victime aurait confié à l’une de ses amies que son collègue de travail était furieux contre elle. Sur leur lieu de travail, certains de leur collègues indiquent avoir remarqué le harcèlement dont faisait objet la défunte de la part de l’homme.

Il nie le meurtre

Le mis en cause n’a tout de même pas reconnu le crime même s’il indique avoir été contrarié par le rejet des ses avances. De son côté, l’employeur a fait savoir qu’il n’était pas au courant du harcèlement dont aurait fait objet la victime. «Malheureusement, nous n'en avions aucune idée. Chaque fois que quelque chose nécessite notre intervention, nous intervenons. Mais dans ce cas, nous n'avions aucune indication qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.», a fait savoir le PDG de l’entreprise Rob Dubow.