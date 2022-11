C'est l'histoire touchante d'un prisonnier afro-américain qui est rapportée dans la presse internationale. Bobby Bostic, aujourd'hui âgé de 43 ans, est un américain vivant dans le Missouri qui a été condamné à 241 ans en 1997. Cette année-là, Bobby Bostic n'avait que 16 ans. Il était cité dans deux vols commis à l'époque. Au tribunal, la juge en charge du dossier, Evelyn Baker, avait estimé que l'accusé n'avait aucun remord et l'a condamné à la peine maximale de 241 ans qui est une sommation des peines correspondants aux 17 chefs d'accusations. Près de 30 ans après, celui qui n'était que adolescent au moment de son incarcération a été libéré en vertu d'une loi voté dans le Missouri qui porte son nom. C'est ce que rapporte le DailyMail.

Bobby Bostic, un ancien prisonnier incarcéré alors qu'il était adolescent pour deux vols est désormais libre de ses mouvements depuis la semaine dernière. Cela a été rendu possible après le vote d'une loi qui porte son nom qui permet aux prisonniers incarcérés pendant leur adolescence de demander une libération conditionnelle. C'est ainsi que la juge Evelyn Baker qui l'avait condamné dans les années 90 s'est impliquée pour qu'il soit libéré 27 ans après son incarcération. Le désormais ancien détenu s'est confiée à la chaine américaine CBS News après sa libération. Bostic a déclaré à CBS News que plutôt que de ressentir de la colère après sa condamnation, il était "motivé" par cela.

"Cela m'a motivé à dire:" Un jour, si jamais je sors, je la verrai. Et elle réalisera l'erreur qu'elle a commise quand elle verra la personne que je suis devenue'', a déclaré l'ancien détenu à la chaine américaine pendant une interview. En prison, Bobby Bostic a littéralement changé en se concentrant sur la lecture et son éducation. Le DailyMail rapporte que l'ancien détenu s'est intruit en prison, a obtenu son diplôme d'associé et a commencé un baccalauréat américain. "Une fois que vous faites tant d'erreurs, vous êtes fatigué et vous voulez faire quelque chose de différent", a déclaré Bostic qui poursuit 'alors j'ai commencé à lire. C'est comme ça que je me suis retrouvé, dans les livres. Et c'est la plus grande paix que j'ai jamais eue au monde. C'est un high naturel, en gros". En dehors des études, M Bostic travaille sur des livres dont une biographie de sa mère.