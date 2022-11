Le monde du cinéma américain est en deuil. En effet, à 47 ans, l’actrice américaine Nicki Aycox a rendu l’âme le mercredi 16 novembre dernier. Son décès a été annoncé par sa belle-sœur par le canal d’une publication sur le réseau social de MarkZuckerberg. « Ma belle-sœur belle, intelligente, féroce, incroyablement talentueuse et aimante, Nicki Aycox Raab, est décédée hier avec mon frère, Matt Raab, à ses côtés », avait publié le 17 novembre Susan Raab Ceklosky sur Facebook. L’illustre disparue était connue pour son rôle dans les films «Cold Case» et «Supernatural».

Atteinte d'une leucémie

Quelques années plus tôt, la femme avait révélé qu’elle faisait face à une leucémie. «J’ai été très malade en janvier et février et je pensais avoir le Covid-19. Mais les choses se sont précipitées. J’ai fini à l’hôpital avec un diagnostic de leucémie. Je veux que tout le monde sache que je vais incroyablement bien et que je me bats pour survivre à la chimio», avait-elle écrit sur les réseaux sociaux. On retient également qu’elle a commencé assez tôt son traitement et a reçu une greffe de cellules souches. La femme avait joué dans les années 90 dans plusieurs séries télévisées.

"Elle était un délice"

On note par exemple les séries telles que : «Ally McBeal», «X-Files», «Les experts», «Esprits criminels». Elle est par la suite intervenue entre 2004 et 2005 dans «Cold Case». Elle était la sœur de Lilly Rush. Depuis l’annonce de son décès, les hommages fusent de toute part. «Je suis détruit d’apprendre que la grande Nicki Aycox, notre première Meg Masters, est décédée. Trop jeune. Elle était un délice (…) Je m’émerveille de la façon dont elle a rendu légendaire un simple mot comme «lackluster». #RIP», a laissé lire le créateur de la série «Supernatural» sur le réseau social de l’oiseau bleu.