Le célèbre chanteur ivoirien KS Bloom fait la une de la presse ouest-africaine suite à une série d'incidents qui s’étaient déroulés la semaine dernière à l’aéroport de Dakar. Hier jeudi 17 novembre 2022, l’artiste est revenu sur les détails de la scène, tout en précisant qu’il a subi des violences physiques de la part des éléments du service de police de l’aéroport. A travers un direct Facebook, l’artiste a fait savoir que les faits se sont produits, il y a semaine, le jeudi 10 novembre 2022. Il confie qu’il était en business class tandis que son équipe se trouvait en classe économique. Arrivé à Dakar, l’artiste se trouvait devant son équipe. Alors tout serait parti d’une question posée par un policier.

« Il me pousse devant tout le monde »

Ce dernier lui demande l’hôtel où il sera logé. L’artiste lui répond qu’il ne le sait pas encore puisqu’il n’a pas discuté du contrat justifiant son arrivée sur le territoire sénégalais. L’agent lui dit alors de se mettre sur le côté et KS Bloom s’exécute. « A un moment donné, le monsieur me dit, il se lève un coup, ‘Monsieur quittez là’. Etonné dans ma position puisque c’est toi-même qui m’a dit de me mettre sur le côté où je suis. Je lui demande Monsieur ‘vous avez un problème avec moi ?’ J’ai pas fini ma phrase le monsieur sort de sa cabine, il vient il me pousse. Il me pousse devant tout le monde. J’étais tellement choqué, je n’ai rien dit c’est les gens qui étaient en train de faire leur check. C’est eux qui disent que ‘mais quand même c’est un artiste et tout, vous n’avez pas le droit de le pousser’. Le monsieur retourne en cabine, je ne l’ai pas insulté, je ne lui ai pas adressé la parole, quand il m’a poussé je ne l’ai pas poussé. Tout ce que j’ai fait c’est baisser la tête en attendant que mon équipe arrive » a-t-il notamment déclaré, tout en ajoutant qu’un autre policier l’a giflé à plusieurs reprises par la suite.

Ce n’est heureusement que suite à l’intervention d’un autre artiste sénégalais qu’il a été libéré. Pour rappel, une autre affaire de l’artiste avait créé des tensions entre Camerounais et ivoiriens. Lui et son équipe ont été retenus dans le pays. D'après la presse, les affaires du chantre ivoirien ont été saisies par les organisateurs du spectacle au Cameroun, et l'un de ses managers avait même été mis aux arrêts. Il aurait été par suite libéré. L'information avait été confirmée par l'animateur Willy Dumbo : « BREAKING NEWS LE Manager de Ks Bloom vient d’être relâché ! Merci à l’ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. Elie rentrez chez vous maintenant . Du bon placali vous attend. Source: Staff de l’artiste ».