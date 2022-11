L'offensive lancée par la Russie en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité. Plus de huit mois après le démarrage de l'offensive militaire, les combats se déroulent sur le terrain et le nombre de victimes ne se comptent plus chaque jour. Le sujet préoccupe plus d'un et suscite des réactions de personnalités du monde. Récemment au cours d'une conférence l'ancien président américain, le républicain George W. Bush a évoqué le sujet. Pour l'ancien président américain, l'Ukraine peut gagner cette guerre qui dure depuis plusieurs mois.

L'Ukraine peut sortir vainqueur de la guerre qui est actuellement en cours. C'est en tout cas ce que pense l'ancien président américain George W. Bush. L'ancien président américain George W. Bush a tout de même précisé dans quelle condition une victoire de l'Ukraine est possible. "Ils peuvent absolument gagner, ils gagnent", a lancé l'ancien président Bush pendant une conférence dans son institut de Dallas au Texas. "Mais ils ne gagneront pas si les États-Unis et le monde libre disent que cela n'en vaut plus la peine." Pour l'ancien président, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine il y a quelques mois, le pays était une «démocratie pacifique qui développait ses institutions».