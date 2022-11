Depuis le mois de Février dernier, les forces armées russes et ukrainienne s'affrontent sur le terrain. Dans les deux camps, le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour. Il y a quelques jours, l’Iran a reconnu avoir livré des drones à la Russie avant la guerre. Dans la journée d'hier dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est prononcé sur la livraison de drones iranien à la Russie. Occasion pour le numéro un ukrainien d'appeler à punir l'Iran qui selon lui à contribuer dans une certaine mesure à la situation actuelle. "S'il n'y avait pas eu la fourniture iranienne d'armes à l'agresseur, nous serions plus proches de la paix maintenant", a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble être en colère contre l'Iran. Le dirigeant ukrainien comme à son habitude a prononcé un discours sur la situation dans la journée d'hier dimanche 06 Novembre 2022. Le président Volodymyr Zelensky a pointé du doigt l'Iran qui a livré des drones à la Russie et a appelé à punir la République Islamique àcause de son soutien au "terrorisme" russe. Pour lui, l'Ukraine aurait été plus proche de la paix s'il n'y avait pas eu la livraison de drones iranien à la Russie.

"Bien sûr, la pression croissante sur le régime iranien a été discutée aujourd'hui avec Mme Ursula von der Leyen. Sa complicité dans la terreur russe doit être punie. Et nous porterons cette question non seulement au niveau de nos partenaires traditionnels. Le monde entier saura que le régime iranien aide la Russie à prolonger cette guerre, et donc à prolonger l'effet de ces menaces sur le monde provoquées précisément par la guerre russe. S'il n'y avait pas eu la fourniture iranienne d'armes à l'agresseur, nous serions plus proches de la paix maintenant", a affirmé le président Zelensky dans un discours publié sur un site officiel ukrainien.