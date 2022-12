Le gouvernement a dévoilé le mercredi 07 décembre 2022 après le conseil des ministres, en les différentes augmentations à venir ce qui concerne la revalorisation des salaires au Bénin. Face aux professionnels des médias ce vendredi 09 décembre 2022, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté des clarifications au sujet du maintien ou non des primes des agents de l’Etat. Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, les primes sont maintenues. Mais ce qui change selon lui, c’est la mensualisation de ces primes.

Le porte-parole du gouvernement a expliqué qu’il y a certaines primes que les agents de l’Etat ont et qui leur sont versées jusque-là de façon périodique soit trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement. Il a précisé que ces primes n’impactent pas réellement la fiche de paie puisque cela n’est pas pris en compte dans le calcul du salaire net. C’est pourquoi, il a laissé entendre que ce que le gouvernement fait désormais, c’est de maintenir ces primes mais de les mensualiser. Pour Wilfried Houngbédji, en les mensualisant, l’Etat offre en fait la possibilité aux travailleurs, pour ceux d’entre eux qui ont recours aux institutions bancaires par exemple, de pouvoir obtenir des prêts plus intéressants.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir que certains travailleurs qui ont l’habitude de recevoir peut-être en tout et pour tout comme prime 300.000 FCFA dans l’année et qu'ils reçoivent cela en une fois, c’est quand même leur argent. Maintenant, selon Wilfried Houngbédji, cela ne leur donne pas droit à plus en dehors de ce que l’administration leur donne. Mais pour le porte-parole du gouvernement, en mensualisant ces primes pour qu’elles figurent sur la fiche de paye, l’institution bancaire de laquelle ils se rapprochent et voir le niveau réel de leur salaire, cela leur permet d’obtenir plus.

Wilfried Léandre Houngbédji a tenu à préciser également que pour ces primes, leur mensualisation a été réalisée pour aboutir aux salaires actuels nets de l’argent avant d’appliquer la revalorisation du point indiciaire et le sursalaire. Car, dit-il, certains pourraient leur dire que ça a été une gymnastique. Apprendre à mensualiser les primes, pour le porte-parole du gouvernement, on les a ajoutées aux salaires actuels pour obtenir le salaire net actuel, primes comprises pour les agents de l’Etat. Et c’est selon lui ce salaire actuel net que l’on a appliqué la revalorisation du point indiciaire plus le sursalaire dans le cas où le gouvernement a intégré les sursalaires.