Airbnb n’est plus à présenter. La plateforme est une référence mondiale en matière de location de maisons entre particuliers. Depuis sa création, le site suscite un énorme engouement auprès des utilisateurs. Facile d’utilisation, la plateforme Airbnb a de beaux jours devant elle. Cependant, malgré la notoriété du site, il n’est pas à l’abri de quelques couacs. Une jeune femme de 24 ans qui a loué une maison sur la plateforme a eu une très mauvaise expérience.

Avec un groupe d’amis, Larissa Angaman décide de passer le weekend à Rouen dans un petit duplex qui possédait une très bonne cote sur Airbnb. Les premières heures se sont bien déroulées pour le groupe d’amis. Cependant, les choses vont prendre une autre tournure durant la nuit lorsque Larissa Angaman va se rendre dans la salle de bain. Elle remarque alors une horloge numérique posée en face de la douche et en la manipulant elle y découvre un dispositif de caméra.

Sous le choc, la jeune femme alerte ses amis et ils décident de fouiller l’ensemble de l’habitat et découvrent un autre dispositif dans la chambre de la jeune femme. En démontant l’un des dispositifs, les jeunes gens découvrent une caméra avec une carte mémoire. Le contenu de la carte mémoire est visionné et Larissa Angaman découvre une vidéo d’elle dans la salle de bain.

La jeune femme se rendra au commissariat pour porter plainte. "J'ai vraiment réalisé que c'était quelque chose de tordu, c'était comme une grosse claque" dira la victime au micro de nos confrères de BFMTV. Airbnb a immédiatement réagi en regrettant l’incident malheureux qu’a vécu la jeune femme. La plateforme a pris la décision de rembourser totalement Larissa Angaman et elle se montre disponible pour collaborer étroitement avec les forces de l’ordre."Nous avons immédiatement suspendu le compte de l'hôte et nous nous tenons à la disposition de la police dans son enquête" a notifié la plateforme.