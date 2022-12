En prélude à la célébration de la journée internationale des droits de l’homme le 10 décembre 2022, Amnesty International Bénin a organisé à son siège à Cotonou le vendredi 09 décembre 2022 une conférence de presse pour parler de ses différentes actions menées au cours de l’année. Au menu des sujets, entre autres des questions des droits humains au Bénin. La communauté internationale a célébré le samedi 10 décembre 2022 la journée internationale des droits de l’homme.

C’est en marge de cette célébration que les responsables d’Amnesty International Bénin ont organisé le vendredi 09 décembre 2022 à leur siège à Cotonou, une conférence de presse pour parler de la situation des droits humains au Bénin en 2022, les réalisations d’Amnesty International Bénin pour la promotion et la défense des droits humains au cours de cette même année au Bénin et également la réaction de l’organisation sur les alertes à la protection des droits fondamentaux au Bénin. Pour le directeur exécutif d’Amnesty International Bénin, Dieudonné Dagbéto, c’est une journée qui est célébrée à l’échelle planétaire. Il a déclaré que la célébration de cette journée internationale des droits humains rappelle les engagements de l’humanité en ce qui concerne le respect de la protection des droits humains. Selon lui, l’organisation qu’il préside a voulu marquer cette journée à travers une présentation des activités qu’ils ont eu à mener au cours de cette année 2022 et faire savoir également leurs attentes en ce qui concerne l’amélioration du climat en faveur des droits humains au Bénin.

Quant à Eric-Orion Biao, coordonnateur éducation aux droits humains, il a exposé aux professionnels des médias, les actions d’Amnesty International Bénin en matière de promotion des droits humains dans les lycées et collèges du pays tout au long de l’année 2022. Dans son exposé, il a indiqué que l’éducation aux droits humains est faite dans les communautés à la base, auprès des populations et aussi sur les masses médias. Le coordonnateur éducation aux droits humains a précisé que l’éducation aux droits humains est faite également via une application web qu’ils ont appelé « Amnesty Académie ». Eric-Orion Biao a expliqué que Amnesty International Bénin intervient dans les lycées et collèges à travers deux programmes essentiels : Le programme national des clubs scolaires et le projet Ecole amies des droits humains. Amnesty International Bénin intervient, selon Eric-Orion Biao dans les lycées et collèges parce qu’ils considèrent que l’éducation aux droits humains est un pilier d’une éducation complète qui vise à promouvoir la citoyenneté active et à faire de nos apprenants des citoyens engagés. Il n’a pas manqué de citer également l’éducation interculturalité et l’éducation à la paix qui sont aussi dans l’éducation aux droits humains. L’objectif principal est de permettre à toutes les couches de la population d’appréhender les droits humains ; a-t-il ajouté.

Au sujet des actions de Amnesty International Bénin dans la lutte contre l’apatridie et ses réactions sur les droits humains au Bénin en 2022, notamment sur les groupes armés et les minorités sexuelles victimes de violations des droits fondamentaux, Glory Hossou, coordonnateur médias et surveillance des droits humains a affirmé que Amnesty International Bénin ne fait pas uniquement la dénonciation. Elle prévient d’abord la survenance de ces violations en sensibilisant au maximum, en outillant et en formant des personnes des différentes couches y compris les enfants, ensuite, elle dénonce ces violations. « Nous sommes dans le plaidoyer », a-t-il dit avant d’ajouter que « c’est ça qui a conduit cette année au vote de la loi sur l’asile et à la révision du code de la nationalité ». Mais le coordonnateur médias et surveillance des droits humains a tenu à préciser que Amnesty International Bénin suit de près la promulgation de ces deux lois. Car, déclare-t-il, « les juristes nous le diront, il ne suffit pas de voter une loi mais, le tout est dans l’application et dans la mise en œuvre de ces lois ».