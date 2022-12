La Russie convoquera le 9 décembre une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée aux livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, a annoncé mardi lors d'une séance du Conseil Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies. Pour rappel, l'Ukraine a reçu de nombreuses armes occidentales qui lui ont permis de tenir tête aux soldats russes et d'inverser la tendance en repoussant les forces russes dans plusieurs localités perdues. Une situation qui sans aucun doute irrite Moscou. Mais au-delà des problèmes causés à la Russie, Moscou estime que les armes finissent dans les mains de bandits et de terroristes et menaceraient même l'Europe.

Le diplomate russe a rappelé les propos du président nigérian Buhari qui a alerté il y a quelques jours sur la prolifération des armes occidentales auprès des terroristes du lac Tchad: "Les armes occidentales destinées à l'Ukraine se retrouvent de plus en plus souvent entre les mains de bandits et de terroristes de tout poil, non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique, a-t-il lancé. Le président nigérian a déclaré que le conflit ukrainien était la principale source d'armes pour les terroristes dans la région du lac Tchad. Des groupes criminels transnationaux participent à la contrebande et au blanchiment de fonds".

"Qui plus est, ces stratagèmes criminels impliquent évidemment des responsables qui envoient ces armes. Ce problème crée une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale et mérite une attention particulière du Conseil de sécurité... Nous demandons donc à la présidence indienne de convoquer une réunion spéciale à ce sujet ce vendredi 9 décembre." a souligné Vassili Nebenzia selon Tass.