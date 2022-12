Le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a rendu ce mardi 06 décembre 2022 à Bohicon, une visite de courtoisie à l’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, ceci pour lui faire part de la participation de son parti aux prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Il a montré à l’ancien maire de la ville de Cotonou le récépissé définitif qui leur donne droit de participer aux législatives de 2023.

Le président Nicéphore Soglo a même reçu des mains du Président de Eric Houndété, le récépissé et le logo de ce parti. Avec cette visite du parti Les Démocrates chez l’ancien chef de l’Etat béninois, le premier responsable de la plus grande formation de l’opposition a reçu les bénédictions de Nicéphore Soglo et ses sages conseils afin de permettre aux Démocrates d’obtenir un maximum de sièges dans la 9ème législature de l’Assemblée nationale. Il faut signaler qu’il y a quelques jours, le Président des Démocrates était chez l’ancien Président de la République, Boni Yayi , président d’honneur du parti pour lui présenter également ce récépissé de déclaration de candidature. L’ancien président de la République Boni Yayi a profité de l’occasion qui lui a été offerte pour inviter le peuple béninois à la tolérance pour ces prochaines élections législatives de 2023.