L'Assemblée nationale a voté hier jeudi 1er décembre , le budget général de l'Etat gestion 2023. Il est de 3033, 337 milliards de Fcfa. Le ministre Romuald Wadagni n'a pas caché sa joie, après l'adoption de ce budget. "Très heureux de l'adoption à l'unanimité par les honorables députés de la loi des finances pour la gestion 2023" a t-il tweeté. Pour l'argentier national, "le budget de l'Etat que cette loi porte, marque une accélération du '"Hautement social'" annoncé par le président de la République". En effet, plus de 1000 milliards de Fcfa, sont consacrés aux questions sociales. Le ministre de l'économie et des finances pense que ce budget devrait permettre au Bénin de continuer à se développer tout en "mettant en place des politiques économiques et sociales pour le mieux être des populations".

"La relation que nous avons entretenue a été constructive"

C'est la dernière loi des finances votée par les députés de la 8ème législature. Hier jeudi à l'Assemblée nationale, l'argentier national a salué les relations constructives entre le parlement et l'exécutif. "La relation que nous avons entretenue a été constructive...On a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais que vous vous rendiez compte des effets de ce que nous avons réalisé ensemble pendant les quatre années qui s'achèvent "a t-il lancé aux députés avant de poursuivre: "quand on pense aux enfants dans les écoles, vous vous rappelez en 2019, le programme des cantines scolaires qui avait commencé et qui s'accélérait nous permettait de donner à manger à 400.000 enfants dans nos écoles. Cette année, nous sommes à un million d'enfants nourris. Sous votre législature, nous avons plus que doublé le nombre d'enfants pris en compte par le programme". Tout ceci a amélioré la capacité des enfants à pouvoir rester à l'école, assure le ministre.

De l'eau potable à tous les béninois d'ici 2023

Il a aussi parlé d'autres réalisations comme le projet asphaltage et la fourniture d'eau aux populations. Le gouvernement béninois compte donner l'eau à toute la population en 2023. « Au plus tard fin 2023, toutes nos localités , tous nos villages, tous nos quartiers de ville, tous les Béninois auront de l’eau potable à portée de main » déclarait le chef de l'Etat devant un millier de jeunes venus prendre part au lancement de sa campagne en 2021. Il ajoutait que le taux d’accès à l’eau potable au Bénin est d'environ 70%. D’ici fin 2023, le reste des 30% auront également de l’eau, déclarait-il, non, sans passer sous silence les centaines de milliards que son gouvernement a dû mobiliser dans ce domaine.