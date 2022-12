Le Cameroun et la Ghana sont dans le viseur du journaliste d’investigation français Romain Molina. Selon une vidéo qu’il a dévoilée en pleine compétition du mondial 2022, des joueurs de la sélection nationale du Cameroun et du Ghana sont accusés d’avoir payé pour participer à la coupe du monde au Qatar. Même si pour le moment aucune précision ni de nom n’a été donné sur les potentiels joueurs concernés par cette affaire, nombreux sont les médias qui ont relayés abondamment l’information.

Des détails à venir?

Selon la vidéo du journaliste français, une prochaine vidéo révélera le nom des joueurs en question et le mode opératoire. La vidéo de huit minutes a également été l’occasion pour Romain Molina de dénoncer les différentes manœuvres de certains agents au Qatar. Ceux-ci profiteraient de compétition internationale pour remplir leurs carnets d’adresses et se faire des nouvelles connaissances. Pour l’heure, aucune réaction n’a été enregistrée auprès des fédérations camerounaise et ghanéenne. En attendant les détails promis par le journaliste français dans la prochaine vidéo, certaines personnes estiment qu’il s’agit d’une nouvelle manœuvre dont l’objectif est de discréditer le football africain.

La qualification du Cameroun contestée en Algérie

Ces accusations interviennent après l’élimination des deux équipes de la compétition internationale. Elles font également suite à la bagarre qu’il y a eu entre le président de fédération camerounaise de football Eto’o et un youtubeur algérien. En effet, ce pays de l’Afrique du Nord n’a jamais digéré sa disqualification face au Cameroun lors des barrages de la coupe du monde. Aussi, nombreux sont ces supporters qui n’hésitent pas à lancer des piques à l’endroit de leur homologues camerounais.