Sponsor officiel de la phase nationale du championnat amateur senior de handball, Moov Africa Bénin a honoré la Fédération béninoise de handball (FBHB) en organisant le dimanche 25 décembre 2022 à l’endroit des équipes participantes de ce championnat, du corps arbitral et des officiels un diner. C’était l’occasion pour le directeur commercial et clientèle de Moov Africa, Alaaz Lahoussine de déclarer qu’il est heureux d’être parmi la famille du handball « en tant que sponsor du sport en général et du handball en particulier ».

« On est vraiment très heureux d’être là pour donner un coup de pouce à ces jeunes pour qu’ils prospèrent dans le handball et qu’ils donnent le maximum d’eux-mêmes », a-t-il fait savoir. Il n’a pas manqué de louer cette initiative de brassage qui promeut davantage le handball afin qu’il devienne le deuxième sport national après le football. Les responsables de clubs, les handballeurs et le corps arbitral, tous ont apprécié cette communion et ont laissé entendre que c’est une première dans le paysage du handball béninois.

Et le président de Assec handball de Djougou, Kamal Deen Soumanou d’affirmer qu’il est ému quand il voit « une soirée organisée par le sponsor officiel Moov Africa Bénin et la Fbhb, qui permet le brassage ». Car, selon lui, « tout le monde est réuni autour de la même table pour partager en famille un repas copieux » et que cela fait vraiment plaisir ». « Ça fait du bien de voir tous les joueurs réunis autour d’une même table et de partager un plat. Ça prouve que c’est une famille et on apprécie cet acte spécial du sponsor et de la Fédération », a lâché Djima Mahfouz, joueur de Flowers Hbc.