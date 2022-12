Depuis le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, il ne passe pas un jour sans que les médias internationaux ne révèlent des informations. Il y a quelques heures, le New York Times a fait une grosse révélation concernant une opération de l'Ukraine pendant laquelle le chef d'état-major russe devrait être tué. Informé, les USA qui craignaient que le situation ne dégénère après une telle opération ont essayé d'empêcher l'élimination de ce haut gradé russe. Le média américain a cité un officiel américain dont l'identité n'a pas été révélée.

«Nous leur avons dit de ne pas le faire». Ces mots sont les mots d'un officiel américain qui s'est confié au New York Times au sujet d'une opération de l'Ukraine qui visait à éliminer le chef d'état-major russe. Informé d'un déplacement du haut responsable de l'armée russe, les USA se sont gardés de transmettre les informations à son allié l'Ukraine. Mais le pays de Zelensky a quand même obtenir l'information et a organisé une opération pour tuer le responsable russe et n'a pas manqué de prévenir les USA sur son intention.

Une opération que Washington ne voyait pas d'un bon œil. Le pays de l'Oncle a alors voulu que l'opération n'ait pas lieu. Malheureusement tout était déjà enclenché et il n'était pas possible de revenir en arrière. Le haut gradé russe s'en est sorti mais malheureusement plusieurs civils, une dizaine selon le médias américain, ont perdu la vie dans cette frappe menée par le pays dirigé par Zelensky informe le média américain.