Après avoir racheté Twitter, Elon Musk a pris un certain nombre de mesures pour insuffler une nouvelle dynamique. L’homme le plus riche du monde souhaite mettre en place un système de monétisation performant qui va permettre à Twitter de basculer dans une nouvelle dimension. En devenant le nouveau propriétaire du réseau social au logo bleu, le PDG de Tesla a décidé de réactiver les comptes de plusieurs personnalités qui avaient été bannis de Twitter. On peut citer l’ancien président américain Donald Trump et la superstar du showbiz Kanye West.

L’ex-locataire de la maison blanche n’a pas encore tweeté, mais Elon Musk en fin tacticien sème des graines pour inciter le magnat de l’immobilier à reprendre ses publications. Pour Kanye West, la situation est tout autre. Après la réactivation de son compte, le rappeur et entrepreneur a trouvé le moyen de se faire bannir une seconde fois de Twitter. En effet, le 02 décembre dernier, le patron de SpaceX a suspendu jusqu’à nouvel ordre le compte de l’ancien compagnon de Kim Kardashian. West avait franchi la ligne rouge en faisant l’apologie du nazisme et d’Adolf Hitler. Ces derniers temps, Kanye West multiplie les frasques et il a tout récemment adressé une petite pique à Elon Musk.

Sur son compte Instagram, celui qui est également connu sous le nom de Ye a laissé entendre que le milliardaire américain est un hybride génétique.. "Suis-je le seul à penser qu'Elon pourrait être à moitié chinois ? Avez-vous déjà vu ses photos d'enfant ? Prenez un génie chinois et accouplez-le avec un super modèle sud-africain, et nous avons un Elon. Je dis un Elon parce qu'ils ont probablement fait 10 à 30 Elon et c'est le premier hybride génétique qui est resté" dira la personnalité de 45 ans. Des médias américains ont par la suite signifié que le boss de Tesla a répondu avec ironie aux propos de Kanye West. En outre, le milliardaire américain dira qu'il prend les affirmations de West comme des compliments. Pas sûr que cette sortie va permettre le retour rapide de Ye sur Twitter.