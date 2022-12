Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il avait proposé à son homologue russe Vladimir Poutine de tenir une réunion tripartite avec le président syrien Bachar al-Assad. "Cependant, cela nécessite une réunion des services de sécurité, puis des ministres de la Défense et enfin des ministres des Affaires étrangères. Sur la base des résultats de ces discussions, il sera possible de parler d'une réunion entre les dirigeants. Je l'ai proposé à M. Poutine, et il a pris l'initiative de manière positive. Cela permettra d'entamer une série de négociations", a déclaré le dirigeant turc au point presse présidentiel à son retour de la ville de Turkmenbashi, où il a participé à la réunion des chefs d'État de la Turquie, du Turkménistan et de l'Azerbaïdjan mercredi. Ses propos ont été cités jeudi par la chaîne de télévision TRT.

Faisant référence aux plans de la Turquie d'une opération terrestre en Syrie, M. Erdogan a déclaré qu'"Ankara est favorable à des mesures conjointes de la Russie, de la Turquie et de la Syrie." Erdogan a rappelé à cet égard la décision inscrite dans le mémorandum de Sotchi de 2019. "Quelle est cette décision? Il s'agit de la création d'un corridor de sécurité de 30 kilomètres au sud de nos frontières. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour créer ce corridor. Il n'y a rien de nouveau ici, cela a été discuté à Astana, puis à Sotchi. En outre, notre coordination avec la Russie sur la Syrie n'est pas nouvelle", a déclaré le président turc.

Il a souligné qu'Ankara était à bout de patience face à la menace terroriste émanant d'un pays voisin et au soutien des organisations terroristes par l'Occident, principalement les États-Unis. "Nous disons avant tout aux États-Unis que si vous continuez d'envoyer des milliers de camions d'armes, de munitions et d'équipements aux organisations terroristes qui y opèrent, nous prendrons des mesures pour notre sécurité", a déclaré Erdogan.

Les médias turcs ont rapporté après les entretiens du 5 août entre les présidents turc et russe à Sotchi qu'Ankara discutait de la possibilité d'établir des contacts directs entre les dirigeants turc et syrien. Les autorités turques ont déclaré à ce propos que de tels entretiens n'étaient pas encore prévus. Le 6 octobre, après le sommet de la Communauté politique européenne à Prague, M. Erdogan a déclaré qu'une rencontre en face-à-face avec M. al-Assad était désormais hors de question. Il a ensuite déclaré qu'une telle réunion aurait lieu "le moment venu". (Tass)