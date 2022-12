La procédure d'échange du citoyen russe Viktor Bout contre la basketteuse américaine Brittney Griner s'est achevée avec succès jeudi à l'aéroport d'Abu Dhabi. C’est ce qu’a fait savoir à l'agence TASS le ministère russe des Affaires étrangères. "Le 8 décembre 2022, à l'aéroport d'Abu Dhabi, la procédure d'échange du citoyen russe Viktor Bout contre la citoyenne américaine Brittney Griner, qui purgeaient une peine dans les établissements correctionnels des États-Unis et de la Fédération de Russie respectivement, s'est achevée avec succès", a informé la diplomatie russe.

Le Russe Viktor Bout et l'Américaine Brittney Griner ont été graciés avant la procédure d'échange à Abu Dhabi. Cela signifie qu'ils ne doivent pas purger le reste de leur peine dans leur pays d'origine, a déclaré jeudi à TASS Ivan Melnikov, le vice-président de la branche russe du Comité international pour la défense des droits de l'homme. "Selon nos informations, Bout et Griner ont été graciés avant la procédure d'échange, et il n'est donc pas nécessaire qu'ils purgent leur peine sur le territoire de leur pays", a déclaré M. Melnikov.

Échanges tendus

Le président américain Joe Biden a signalé que les pourparlers avec la partie russe sur l’échange de la basketteuse Brittney Griner emprisonnée en Russie contre le citoyen russe Viktor Bout qui purgeait une peine aux États-Unis, étaient tendus et difficiles. C’est ce qu’il a déclaré intervenant à la Maison-Blanche ce jeudi.