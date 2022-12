Après avoir dévoilé la liste des Points focaux communaux (Pfc), des coordonnateurs d’arrondissement et des assistants des coordonnateurs d’arrondissement, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a rendu publique, le lundi 26 décembre 2022, la liste des membres de postes de vote pour les prochaines élections législatives qui se tiendront le dimanche 08 janvier 2023.

Dans sa décision en date du 22 décembre 2022, le Président de la CENA, Sacca Lafia précise que les membres de postes de vote sont chargés de la tenue du poste de vote dans le cadre de l’organisation et du déroulement du scrutin. Ces membres de postes de vote recevront une formation avant les élections du 08 janvier 2023. (Lire l‘intégralité des membres de postes de vote).

