La légende du football brésilien Pelé n’est pas resté insensible aux mots qui lui ont été adressés par Kylian Mbappé alors que la nouvelle relative à la dégradation de son état de santé a été rendue publique. Par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le triple vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleção a remercié la star française et a profité également de l’occasion pour la féliciter. « Merci, Kylian Mbappé. Je suis content de te voir battre un autre de mes records dans cette Coupe, mon ami ! », a laissé lire la légende brésilienne.

En effet, ces félicitations interviennent suite au record battu par le prodige de Bondy. L’attaquant du club francilien a déjà inscrit à 24 ans, 9 buts à la coupe du monde. Il dépasse ainsi le record de Pelé qui était à 7 buts à ce stade. Rappelons que Kylian Mbappé a toujours montré envers la star brésilienne un profond attachement. Alors que la nouvelle de son hospitalisation avait été rendue publique, Mbappé a demandé à ses abonnés de prier pour lui. «Pray for the King.», avait-il publié comme message.

"Infection pulmonaire"

Notons qu’au cours de ces dernières années, la santé de l’ancien joueur brésilien s’est véritablement dégradée. Il a plusieurs été hospitalisé pour des raisons sanitaires. Récemment, il a une fois de plus été admis aux soins et son état de santé a inquiété le monde sportif en cette période de coupe du monde. Certains messages de condoléances ont agacé sa famille qui a réagi. «Pelé est malade, il est vieux, mais en ce moment il est hospitalisé pour une infection pulmonaire. Et quand il ira mieux, il rentrera à la maison. Nous sommes fatiguées de recevoir des condoléances », a déclaré sa fille.