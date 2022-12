Ce dimanche 18 décembre, l'Argentine de Lionel Messi a remporté la troisième Coupe du monde de son histoire. Au bout d'une finale époustouflante, l'Albiceleste est venu à bout de l'équipe de France. Le mondial qatari a porté au firmament un joueur en particulier. Il s'agit du sextuple ballon d'or, Lionel Messi. La Pulga a réalisé un grand tournoi avec des performances gravé dans le marbre. Cristiano Ronaldo, son éternel rival portugais, a eu beaucoup moins de réussite.

Éliminé en quart de finale par le Maroc, CR7 n'a pas réussi à mener sa sélection vers le sacre. En remportant le mondial, de nombreux analystes indiquent que Lionel Messi est désormais le meilleur joueur de l'histoire. Cependant, pour Sunday Oliseh ce n'est pas le cas. L'ancien joueur et ex-entraîneur des Super Eagles du Nigeria estime que le meilleur joueur de tous les temps est le brésilien Pelé.

Selon l'ancien joueur du Borussia Dortmund, la légende auriverde a fait basculer le football dans une autre dimension avec des prestations qui pourront difficilement être réalisées de nouveau par un footballeur. Pelé a remporté trois Coupes du monde et cet exploit fait de lui le meilleur de tous les temps selon Sunday Oliseh. "C'est le plus grand joueur de tous les temps, le G.O.A.T. Vous ne pouvez pas gagner trois coupes du monde, et tout le monde voudra vous concurrencer. Je sais que les gens, surtout les jeunes, ne seront pas contents de mon choix, mais ceux d'entre nous qui sont âgés peuvent s'identifier à lui." affirme l'ex coéquipier de Jay Jay Okocha.