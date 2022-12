Les États-Unis n’ont pas tardé à réagir face aux dernières déclarations du président russe Vladimir Poutine sur le recours à l’arme nucléaire dans le conflit ukrainien. Pour le porte-parole du département d'État américain, Ned Price ,«tout discours à la légère sur les armes nucléaires est absolument irresponsable». Ces mots interviennent suite aux déclarations qui ont été faites par l’homme fort du Kremlin lors d’une visio-conférence devant son Conseil des droits de l’homme ce mercredi 7 décembre. Il a notamment relativisé au cours de cette sortie médiatique le recours à l’arme nucléaire.

Ce fut l’occasion pour lui de revenir une fois encore sur les conditions qui pourraient amener son pays à avoir recours à ce type d’armes. « Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que sont les armes nucléaires. Nous considérions les armes de destruction massive, l'arme nucléaire, comme un moyen de défense. L'hypothèse d'un recours est construite autour de ce qu'on appelle la 'frappe en représailles' : si on nous frappe, on frappe en réponse », a-t-il déclaré.

" Nous y avons mis un coup d'arrêt"

Rappelons que le président russe ramène ce sujet sur le tapis alors que beaucoup de dirigeants avaient pensé que le recours à l’arme nucléaire dans ce conflit n’était plus d’actualité. C’est le cas du chancelier allemand Olaf Scholz qui se réjouissait dans une interview accordée au groupe de médias allemands Funke et à Ouest France du recul des dirigeants russes sur ce sujet. «Pour l'instant, nous y avons mis un coup d'arrêt. Lors de ma visite à Pékin, le président chinois Xi et moi avons déclaré conjointement que les armes nucléaires ne devaient pas être utilisées. Peu de temps après, les pays du G20 ont réaffirmé cette position», avait-il déclaré.