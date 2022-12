Le Vendredi 16 décembre 2022 au siège de l’Ong Changement Social Bénin à Womey, l’Association des Blogueurs du Bénin (AB-Bénin) a convié les partis politiques et organisations de la société civile à une séance de présentation de la « loupe électorale ». Il s’agit d’une application numérique qui vise à accroitre la transparence des élections à travers l’implication des citoyens dans le suivi du processus électoral. Tirant leçon des nombreuses insuffisances et désapprobations qu’ont connues les processus électoral au Bénin ces cinq dernières années, l’AB-Bénin a initié la loupe électorale.

Il s’agit non pas d’un site d’information mais d’une technologie civique qui offre une possibilité alternative de rendre plus transparente le processus électoral et de favoriser la participation de tous les courants politiques. Selon Olivier Assinou, secrétaire général de l’AB-Bénin, « la loupe électorale vise à améliorer les dossiers de candidature ensuite à encourager l’engagement citoyen à partager les résultats sortis des urnes et affichés dans les bureaux de vote sur la plateforme afin que l’opinion nationale puisse avoir une vue globale des suffrages exprimés sur le plan national. Il s’agit d’un outil témoin pour montrer au public la qualité et la crédibilité du travail abattu par les institutions en charge de l’organisation des élections et de la proclamation des résultats».

De façon pratique, la loupe électorale vise à amener les citoyens à contribuer à la transparence et à la sécurisation de leurs votes en collectant et en envoyant sur la plateforme les résultats sortis des urnes et publiés dans les centres de vote. C’est pour cela que l’AB-Bénin procède actuellement à une vulgarisation mais aussi une familiarisation des citoyens à l’usage de l’outil. C’est dans ce cadre que se situe cette présentation de la loupe électorale aux partis politiques et aux organisations de la société civile.

« Après cette séance, nous allons rencontrer à partir de demain les démembrements locaux des organisations citoyennes, des partis politiques et ensuite les citoyens lambda, surtout les jeunes », précise Olivier Assinou qui ajoute qu’ « en définitif ce que nous voulons, c’est que le jour des élections, les citoyens qui assistent aux dépouillements dans les bureaux de vote, aient le réflexe d’aller sur la plateforme et de renseigner les chiffres qui sont sortis des urnes sur cette plateforme et d’ajouter l’image de la feuille de dépouillement qui est affichée dans le bureau de vote » . Cette vulgarisation devrait les conduire dans toutes les régions du Bénin, l’objectif étant d’amener le plus grand nombre de citoyens à connaître l’outil et à l’utilisation le 08 janvier pour exercer un contrôle citoyen et des résultats alternatifs des élections.