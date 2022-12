Les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, concernant les actions des rebelles du M23, ont fait réagir les Etats-Unis. En effet, Anthony Blinken, secrétaire d’Etat américain, a appelé le président rwandais Paul Kagame à arrêter tout soutien présumé aux rebelles en RDC. L’information a été révélée dans un communiqué publié le lundi 05 décembre 2022 par la diplomatie américaine. Le porte-parole du département d’Etat, Ned Price a précisé qu’Anthony Blinken a « dit clairement que tout soutien externe à des groupes armés non-étatiques en RDC doit cesser, y compris le soutien du Rwanda au M23 ».

La RDC avait expulsé l’ambassadeur du Rwanda

Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs condamné « la résurgence des discours et des incitations publiques à la haine », qui visent Kigali. Aussi, a-t-il appelé le Congo et le Rwanda à respecter l’accord négocié en novembre 2022. Pour rappel, l’exhortation d’Anthony Blinken intervient plusieurs semaines après que la RDC ait expulsé l’ambassadeur du Rwanda. Le Conseil suprême de défense de la République démocratique du Congo (RDC), présidée par le président Félix Tshisekedi, avait décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais du pays, à cause du soutien des combattants locaux par le gouvernement rwandais. Très vite, le Rwanda a répondu à cet acte.

« Il est regrettable que le gouvernement de RDC continue de faire porter au Rwanda la responsabilité de ses propres échecs de gouvernance et de sécurité » pouvait-on lire dans un communiqué officiel. Kigali affirme avoir placé ses forces de défense en état d'alerte au niveau de la frontière avec la RDC. « Cette décision a été prise à la suite d'une analyse des développements dans la province du Nord-Kivu, où des combattants du groupe Mouvement du 23 mars (M23) avaient capturé certains villages congolais avec le soutien du Rwanda », a déclaré Patrick Muya, ministre des Communications de la RDC.