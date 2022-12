La rencontre tant attendue entre le gouvernement et les responsables des centrales et confédérations a eu lieu ce mardi 06 décembre 2022 au Palais de la Marina de Cotonou en présence du Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Selon le point fait par le Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin), Anselme Amoussou , « dans un premier temps, il s’agit d’une augmentation du point d’indice de 3% qui va frapper tous les agents de l’État en fonction et les retraités , donc les pensions seront impactées et les salaires également ». Quant au deuxième niveau d’augmentation, il a déclaré que cela prendra « la forme d’un montant fixe. Ce montant varie de 40 mille à 10 mille en partant des salaires les plus bas vers les salaires les plus élevés de la fonction publique ».

Le Secrétaire de la Csa- Bénin, a laissé entendre que les syndicats ont demandé au gouvernement de veiller à ce que les agents du privé et les retraités du privé puissent sentir eux aussi les efforts du gouvernement. Les responsables ont exigé également l’application du Smig fixé à 52.000. Au sujet de la hiérarchisation des salaires proposée par les partenaires sociaux, le gouvernement s’est opposé à cela. Pour l’exécutif, il n’est pas question d’imposer systématiquement une hiérarchisation des salaires. Le premier responsable de la CSA-Bénin a précisé qu'ils ont insisté que la date d'effet des mesures commence à partir de janvier 2023 et non en 2024 comme proposée par le gouvernement. Le Président Patrice Talon a fait savoir que cette question sera débattue au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 07 décembre 2022.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE D’ECHANGES SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES DES AGENTS DE L’ETAT A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ce mardi 06 décembre 2022, le Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement ont échangé avec les représentants des Organisations Syndicales Représentatives des travailleurs à savoir la COSI-BENIN, la CSA-BENIN et la CSTB en présence des représentants du patronat, au sujet de la revalorisation des salaires des travailleurs. La séance de travail présidé par le Chef de l’Etat a connu la présence d’un parterre dont de ministres dont les Ministres d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE et Romuald WADAGNI, le Ministre de la Fonction Publique, les trois Ministres du secteur de l’Education pour ne citer que ceux-là. L’ordre est relatif au compte rendu du travail commandité par le Chef de l’Etat à l’issue de la rencontre avec les trois Organisations Syndicales Représentatives en avril dernier. Il s’est agi de :

-l’augmentation du SMIG ;

-la revalorisation des salaires des travailleurs du secteur public ;

-le sort réservé aux AME

Au sujet de l’augmentation du SMIG

Il a été retenu qu’à compter du 1er janvier 2023, le SMIG passe de 40.000F à 52.000FCFA. Une discussion a été engagée par les Secrétaires Généraux en vue de la hiérarchisation des salaires. Le Secrétaire Général de la COSI-BENIN, ayant constaté que le Chef de l’Etat était rétissant à ce sujet, a attiré son attention sur le fait qu’il n’était pas normal que les travailleurs du secteur public bénéficient d’une revalorisation de leurs salaires et que ceux du privé soient laissés en rade car, les prix des denrées de première nécessité sont les mêmes pour tous. Le Chef de l’Etat a reconnu la pertinence de l’argument et a fait un plaidoyer à l’endroit des représentants du patronat présents à la séance. Il a promis continuer son plaidoyer auprès du patronat pour que ces travailleurs des secteurs privé et parapublic qui vivent les mêmes réalités que ceux du public soient aussi pris en compte.

Concernant la revalorisation des salaires du secteur public

Le Chef de l’Etat a donné la parole à son ministre des finances pour présenter les résultats des travaux effectués. Il en ressort que la valeur du point indiciaire connaît une augmentation pour tous les agents de l’Etat. Ensuite, par pallier, en partant des bas salaires vers les salaires les plus élevés, un montant fixe qui varie en fonction du pallier est retenu pour s’ajouter aux salaires calculés avec la nouvelle valeur indiciaire. Ainsi, on constate que les salaires les plus bas ont connu une augmentation substantielle tandis que les salaires élevés connaissent une augmentation modeste. Les pensions de retraite connaîtront aussi une augmentation systématique à partir du moment où la valeur du point indiciaire a changé. La mise en œuvre de la revalorisation est prévue pour janvier 2023. Les Organisations Syndicales ont exigé que cela prenne effet à partir de janvier 2022. Le Chef de l’Etat a allégué que les difficultés rencontrées au cours de l’année 2022 ne lui permettent pas de satisfaire cette exigence. Les Secrétaires Généraux ont alors proposé que cela prenne tout au moins effet à compter du dernier trimestre de 2022, tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement dans le cadre de cette revalorisation.

Du sort des AME

A ce sujet, il faut retenir que les lignes ont bougé. Ainsi, désormais, le nombre de mois de salaire payé aux aspirants change de façon significative. De même, comme l’a toujours revendiqué la COSI-BENIN à travers les différentes sorties médiatiques de son Secrétaire Général, le camarade Noel CHADARE, une passerelle est enfin établie par le pouvoir de la rupture pour permettre aux AME de passer de leur situation de précarité à une situation de Contractuel d’Etat.

Le conseil des ministres du mercredi 07 décembre 2022 et le discours du Président de la République sur l’Etat de la Nation donneront de plus amples précisions sur les différents aspects évoqués dans ce compte rendu car, les chiffres pourraient connaître des changements en faveur des travailleurs, compte tenu des suggestions faites par les Secrétaires Généraux des Organisations Syndicales Représentatives. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes gardés de les donner dans ce compte rendu. Démarrée à 17heures, la rencontre a pris fin après 20heures, dans une ambiance conviviale.

Pour la COSI-BENIN,

Le Rapporteur

Dr Denis AKPOVO