En cette fin d’année, l’homme fort de Moscou a offert un cadeau plutôt particulier aux dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI) réunis ce 26 décembre à Saint-Pétersbourg. Le président russe Vladimir Poutine a offert à chacun de ses huit dirigeants d’anciens pays de l’Urss un anneau. Selon les précisions apportées par les médias sur cette rencontre, l’anneau porte la mention « Bonne année 2023 » ainsi que « Russie ».

"Seigneur des anneaux"

Vladimir Poutine a gardé pour lui-même le neuvième anneau. On retient que l’anneau a été offert aux dirigeants d’Azerbaïdjan, d’Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkmenistan et de l’Ouzbékistan. Il s’agit d’états assez proches de Moscou. Nombreux sont les observateurs qui ont lié ce geste de Vladimir Poutine à la célèbre production « Seigneur des anneaux ». Selon le scénario, le grand méchant offre des anneaux à neuf seigneurs humains, en se réservant l’anneau le plus puissant, pour les garder sous son contrôle.

Poutine comme Sauron?

La célèbre expression : « Un Anneau pour les gouverner tous. Un Anneau pour les trouver. Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. », décrit en effet le geste de Vladimir Poutine selon des observateurs. Les opposants à la guerre qui se déroule depuis plusieurs mois en Ukraine décrivent la situation comme une guerre entre le bien et le mal. Le patron du Kremlin est en effet comparé au personnage Sauron, le Seigneur des ténèbres. Notons tout de même que la Russie a balayé du revers de la main cette théorie qui a été évoquée en lien avec le Seigneur des Anneaux.