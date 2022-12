En Février dernier, la Russie lançait une offensive en Ukraine pour disait-elle "dénazifier" des régions du pays dirigé par Zelensky. Plus de dix mois après le combats se poursuivent malheureusement sur le terrain et le nombre de victimes ne se comptent plus. Pour rappel, il y a quelques jours, Moscou avait refusé une trêve pendant la période de fête de fin d'année. Ce jeudi, le pays dirigé par le président Volodymyr Zelensky a dénoncé "des frappes massives de missiles russes". Selon les autorités, plus de 120 missiles ont été tirés par les forces russes sur des cibles civiles et des infrastructures.

La Russie poursuit son offensive en Ukraine. Ce jeudi, l'armée ukrainienne a annoncé que la Russie a frappé plusieurs cibles dans le pays. "L'ennemi attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts, avec des missiles de croisière tirés depuis des avions et des navires", a déclaré l'armée de l'air sur les réseaux sociaux. A la suite de l'armée de l'air, un haut responsable ukrainien a affirmé que la Russie avait tiré un nombre importants de missiles sur plusieurs cibles. L'officiel a parlé de plus de 120 missiles tirés.

"Plus de 120 missiles ont été lancés pour détruire des infrastructures civiles essentielles et tuer des civils en masse", a affirmé de son côté Mikhaïlo Podoliak, le conseiller de la présidence ukrainienne, sur le réseau social racheté par le milliardaire américain Elon Musk. L'officiel ukrainien n'a pas donné de détails concernant éventuellement des victimes de ces frappes russes. Ces frappes interviennent alors que l'année 2022 tire à sa fin et rien ne laisse présager d'une fin de cette guerre qui dure depuis trop longtemps dans les prochains jours.