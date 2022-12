Une femme originaire d'Irlande du Nord a perdu la vue après s’être tatouée ses globes oculaires. Anaya Peterson a voulu imiter l’influenceuse australienne Amber Luke malgré les avertissement de sa fille India qui craignait que sa mère devienne aveugle. La femme a fait un tatouage sur l’œil droit en juillet 2020 et sur le second œil en décembre 2020. Mais en 2021, la situation a dégénéré et elle est devenue aveugle.

Un matin du mois d’août 2021, Anaya s’est réveillée avec les paupières gonflées et le visage déformé. Elle a été hospitalisée à la suite de l'altération de l'œil mais la situation va de mal à pire. Et Anaya fait désormais face à une cécité permanente après une réaction présumée à l'encre sur son globe oculaire. C’était trop tard donc. La mère d’India originaire d’Irlande du Nord a connu des complications après s’être tatouée ses globes oculaires pour imiter l’influenceuse Amber Luke qui s'est fait tatouer de la même façon en bleu en 2019. Elle s'est fait tatouer le globe oculaire droit en bleu en juillet 2020, puis l'œil gauche en violet en décembre 2020. Suite à des complications survenues courant 2021, Anaya amenée aux urgences a confié avoir des regrets. « J'allais juste en faire un au début parce que je pensais que si je devenais aveugle, au moins j'avais l'autre œil. J'aurais dû m'en tenir à ça », a-t-elle dit en avouant que sa fille s’était bien opposée à cette pratique car elle craignait que sa mère ne devienne aveugle.

Ma fille m'a dit qu'elle ne voulait pas que je fasses ça et m'a demandé et si tu devenais aveugle? , a poursuivi la mère de 32 ans. Anaya a passé des moments difficiles suite à l’altération de ses yeux à cause du tatouage. « Ma paupière supérieure a commencé à gonfler et ma paupière inférieure a commencé à gonfler. C'était de pire en pire. J'avais l'air d'avoir fait dix rounds avec Mike Tyson.J'ai pris l'option d'aller à l'hôpital moi-même. Ils m'ont opéré et ont prélevé des échantillons de mon œil. Ils n'auraient pas pu le faire pendant que j'étais éveillé, j'aurais été un cauchemar absolu, alors ils m'ont endormi », a-t-elle déclaré. Ce n’était pas agréable pour la maman de ne pas pouvoir revoir sa fille ni regarder la télévision. Anaya regrette amèrement et déclare qu’elle ne le referait plus. La patiente s’était également fendue une langue fait des tatouages ​​faciaux.