L'histoire est à peine croyable. Une héritière d'une riche famille qui vend des diamants en l'Inde a décidé de renoncer aux biens matériels et de devenir nonne. Devanshi, fille aînée de Ami Sanghvi et du marchand de diamants Danesh a choisi de devenir none. Mais avant cela, elle a renoncé à ses biens matériels et donc à l'héritage qu'elle aurait pu avoir. La renonciation aux biens matériels a été officialisée à travers une cérémonie riche en couleur. Les images ont été publiées sur le site du média britannique cette semaine.

La jeune fille de 8 ans a été soutenu par ses parents dans sa décision. Selon des sources qui ont également rapportées l'information, les parents de Devanshi ont essuyé des critiques pour avoir soutenu la décision de leur fille. Selon le média britannique BBC, la famille Sanghvi fait partie des 4,5 millions de jaïns qui pratiquent le jaïnisme, l'une des plus anciennes religions du monde, qui a vu le jour il y a plus de 2 500 ans en Inde. Toujours selon le même média, la vie de la jeune fille de 8 ans mène une vie spartiate. Vêtue de saris blancs, pieds nus elle ferait du porte-à-porte pour demander l'aumône.