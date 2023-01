Le drame qui est survenu dans la journée de ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè dans le département des Collines a enregistré une vingtaine de morts, des blessés graves et d’importants dégâts matériels. Ce drame n’a laissé personne indifférent surtout chez les personnalités politiques de toute tendance politique confondue. C’est le cas par exemple du Secrétaire général adjoint et porte- parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Sur sa page Facebook toujours dans la journée de ce dimanche 29 janvier 2023, le porte-parole du gouvernement a, dans ses premiers mots, déclaré : « Paix aux âmes des disparus ! Prompt rétablissement aux blessés ».

Wilfried Léandre Houngbédji a ensuite compati « à la douleur des nombreuses familles affectées et dont certaines ne le savent peut-être pas encore ». Il a annoncé que le Président Patrice TALON a dépêché sur les lieux les ministres chargés des Transports et de la Sécurité. Il a rassuré l’opinion nationale et internationale qu’« il y aura une suite afin que cela ne se reproduise plus » . Pour Wilfried Hioungbédji, la perte de ces nombreuses vies ne sera pas vaine.

Quant à l’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, il a, au regard de cette catastrophe nationale, présenté humblement ses condoléances « attristées au peuple béninois, au gouvernement et aux familles endeuillées ». Il a ensuite invité « les usagers de la route à respecter davantage le code de la route, à faire preuve de prudence dans la conduite et à observer une grande vigilance dans l’entretien des véhicules mis en circulation ». L’ancien Chef de l’Etat a par ailleurs imploré «le père Céleste d’accepter les âmes des défunts dans sa lumière éternelle et de faire miséricorde au Bénin pour lui épargner des catastrophes ».

Le Président du Parti Les Démocrates, Eric Hioundété a, dans un communiqué, rendu public affirmé que ce drame survenu ce dimanche 29 janvier 2023 dans la ville de Dassa-Zoumé, suscite émoi et grande tristesse au regard des nombreuses pertes en vies humaines. Selon lui, l’ampleur de ce drame doit interpeller « notre conscience collective » . C’est pourquoi, il a invité les autorités sanitaires et gouvernementales « à assurer une prise en charge adéquate des blessés afin que point ce bilan déjà macabre ne s’alourdisse ». Il a par la suite exprimé au nom du Parti Les Démocrates et en son nom propre sa « proximité aux familles des victimes ». « Qu’elles veuillent bien accepter ma compassion et mes sincères condoléances. Je prie et je confie à la miséricorde divine les âmes des compatriotes qui ont péri dans cet accident » a-t-il lâché.

Le Secrétaire général national du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a, pour sa part, fait savoir que « face aux drames routiers de Dassa, d’Aplahoué, Natitingou et Lokossa qui ont frappés ce 29 janvier 2023 notre pays, le Bloc Républicain », par sa voix, « n’a pas de mots, pas de pensées assez fortes, pas de prières salvatrices pour apporter soutien et réconfort aux familles frappées par l’inconcevable ». Il veut simplement dire qu’il pense « à ces familles endeuillées, pour qui la vie ne sera plus jamais la même ».

Le ministre d’Etat Chargé du Développement a témoigné également toute sa sollicitude « aux rescapés, blessés dans leurs chairs et leurs âmes, en souhaitant que tout le soutien nécessaire leur soit accordé pour les aider à surmonter cette terrible épreuve ». Il n’a pas manqué de rappeler qu’il reste encore à déterminer l’ampleur exacte du drame, les noms de certaines victimes et certaines conséquences. Il a donc dans ce contexte remercié et félicité le Gouvernement et son Chef qui ont eu une prompte réaction en dépêchant sur place à Dassa une équipe ministérielle d’assistance immédiate.

A propos de ceux aussi qui ont portés secours aux victimes, aux forces de sécurité, aux équipes médicales et à ceux qui maintenant doivent faire toute la lumière sur ces drames, il leur a adressé également ses remerciements. A toutes les familles éprouvées par ces tragiques accidents de la circulation notamment à Parakou, Cotonou, Dassa, Aplahoué, Natitingou, et Lokossa, le Secrétaire Général du parti Bloc Républicain a exprimé toute sa compassion et ses prières dans cette terrible épreuve.