Un ancien agent du Fbi est poursuivi par la justice américaine pour ses liens avec un oligarque russe. Selon les informations rapportées par les médias à ce sujet, l’homme du nom de Charles McGonigal aura été remis en liberté ce lundi après avoir payé une caution de 500 000 $. Il avait été mis aux arrêts au cours du week-end écoulé pour deux chefs d’accusation. La justice l’accuse en effet d’avoir violé les lois américaines sur les sanctions en travaillant pour Oleg Deripaska.

Cet oligarque russe était un proche collaborateur du président russe Vladimir Poutine. La collaboration entre Charles McGonigal et l’homme d’affaires russe aurait eu lieu après sa retraite du FBI en 2018. Il est également reproché à cet ancien agent du FBI d’avoir reçu 225 000 $ en pots-de-vin en espèces d'un ancien agent de renseignement albanais anonyme alors qu'il dirigeait la branche de contre-espionnage du bureau extérieur du FBI à New York.

Les preuves seront examinées...

Les responsables en charge de l’affaire ont fait savoir que l’affaire sera examinée en profondeur. « C'est évidemment une journée pénible pour M. McGonigal et sa famille, mais nous examinerons les preuves, nous les examinerons de près et nous avons une grande confiance en M. McGonigal », a déclaré DuCharme, l'ancien haut procureur fédéral. Rappelons que le mis en cause avait travaillé au sein du FBI de 1996 jusqu'à sa retraite en 2018. Il était l'agent spécial en charge de la division de contre-espionnage du FBI au bureau extérieur de New York.