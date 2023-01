La première ministre italienne Giorgia Meloni se rendra ce week-end en Algérie où elle compte mener des pourparlers sur des livraisons de gaz, a annoncé Bloomberg vendredi. Selon ses informations, Giorgia Meloni viendra en Algérie dimanche. Son objectif est d’obtenir l’augmentation des importations gazières algériennes pour l’Italie alors que les livraisons d’hydrocarbures russes sont en baisse. Selon le directeur général d’Eni Claudio Descalzi relayé par Bloomberg, si l’Algérie augmente ses exportations de gaz vers l’Italie, cela permettra à Rome de garder la stabilité de son système énergétique en 2023 et 2024. La situation géopolitique en Europe place ainsi l'Algérie en position de force face aux européens obligés de négocier

Avant, l’Italie se faisait approvisionner de 29 milliards de m3 de gaz par an en provenance de Russie, ce qui couvrait 40% de ses besoins. Les autorités ont déclaré avoir réussi à diviser cette dépendance par deux. Le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique Gilberto Pichetto Fratin a déclaré plus tôt que le nouveau gouvernement italien, composé à l’issue des législatives du 25 septembre, comptait renoncer entièrement au gaz russe à la mi-2024. (Tass)