Plusieurs mois après la gifle donnée par Will Smith au célèbre comédien Chris Rock aux Oscars, le sujet est revenu sur la table cette semaine. C'est au cours des Golden Globes 2023, que le sujet a été évoqué lors du passage d'un lauréat au pupitre. Et c'est l'un des plus grands comédien afro-américain qui s'est permis de faire une blague sur le sujet après avoir reçu une distinction le mardi dernier. Il s'agit du comédien Eddie Murphy. Après sa blague, le comédien a confié dans différentes interview qu'il aime aussi bien Will Smith que Chris Rock.

Lors des Golden Globes 2023, le comédien Eddie Murphy s'est permis de faire une blague après avoir reçu une distinction. Pour amuser la salle, il a dit quelles sont les attitudes à adopter pour réussir à Hollywood. C'est pendant qu'il s'exprimait sur le sujet qu'il a fait référence sur un ton ironique à la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock aux Oscars. On se rappelle que cet acte auquel personne ne s'attendait à fait la Une des médias pendant des semaines. L'acteur afro américain tête d'affiche des films Bad Boys s'est excusé quelques heures après la cérémonie mais il continue de subir les conséquences jusqu'à ce jour.

"Je veux vous faire savoir qu'il existe un plan définitif que vous pouvez suivre pour atteindre le succès, la prospérité et la tranquillité d'esprit. C'est très simple. "Il y a trois choses à faire : payer ses impôts, s'occuper de ses affaires et ne pas prononcer le nom de la femme de Will Smith dans sa bouche, ****** !", a ironisé Eddie Murphy. Les heures qui ont suivi, dans différentes interviews, il a affirmé qu'il aime ces deux figures du cinéma américain qui sont impliqués dans le petit incident aux Oscars.

Au cours d'une interview à "Extra", lorsqu'on lui a demandé s'il croyait qu'il allait avoir des nouvelles de l'acteur principal de Wild Wild West après son discours, Eddie Murphy a répondu cash : "Non, mais j'aime Will, et j'aime Chris.". Avec "Entertainment Tonight", Eddie Murphy a confié que par le passé qu'il a travaillé avec le femme de Will Smith et rappelé qu'après tout il est comédien et donc qu'il peut faire des blagues. "J'ai travaillé avec Jada. J'aime Will. J'aime Will, et j'aime Chris - et c'est de l'amour" confie Eddie Murphy qui poursuit "vous devez vous rappeler qu'à la base, je suis un comédien, donc je peux écrire une blague."