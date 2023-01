Eloigné des terrains de football depuis plus d’un an en raison d’accusation de viol, l’international français Benjamin Mendy vient d’être acquitté par la justice Britannique. Il a été déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle. Un procès qui a démarré depuis 5 mois qui vient ainsi de rendre son verdict. Ainsi à l'issue des deux semaines de délibérations, les juges ont prononcé son acquittement des six accusations de viols. Benjamin Mendy sera toutefois rejugé le 26 Juin prochain en Angleterre pour les deux accusations de viol sur lesquelles la cour n’a pas réussi à se prononcer.

Le juge du tribunal de Chester lui a signifié qu’une audience préliminaire aura lieu le 27 janvier, avant deux ou trois semaines de procès à partir du 26 Juin. Les juges n’ont pu s’accorder sur le viol d’une femme de 24 ans au mois d’octobre 2020 et une tentative de viol sur une autre dame de 29 ans en 2018. A l’annonce du verdict, le joueur s’est senti libéré avant de rendre grâce à Dieux en collant ses deux bras sur le visage.

Âgé de 28 ans, l'international français est resté éloigné des terrains de football après sa mise à l’écart par son club Manchester City. Le club a pris acte de la décision mais se garde pour le moment de tout commentaire. Le joueur a toujours clamé son innocence estimant qu’il avait entretenu des relations sexuelles consentis avec ses partenaires. Le joueur en question a fait 4 mois de prison avant de bénéficier d’une liberté provisoire et depuis 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire le temps de la tenue de son procès.