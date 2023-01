La Banque africaine de développement (BAD) a lancé la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence pour atténuer l'impact de la crise en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président de la BAD, Akinwumi Adesina, mercredi, lors du sommet de Dakar 2 sur l'alimentation au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). Le titre de l'événement est Nourrir l'Afrique: souveraineté alimentaire et résilience, rapporte l'Agence de presse sénégalaise.

"Pour atténuer l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur les disponibilités alimentaires en Afrique, la BAD a immédiatement lancé la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence, à hauteur de 1,5 milliard de dollars, qui a déjà validé des opérations pour 34 pays en huit semaines", a déclaré M. Adesina. La Facilité offre maintenant son soutien à 20 millions d'agriculteurs en Afrique pour produire 38 millions de tonnes de nourriture pour une valeur de 12 milliards de dollars." "Nous ne travaillons pas seuls. Nos efforts complètent les initiatives prises au niveau mondial par les pays du G7, l'Europe et d'autres partenaires pour le développement", a ajouté le président de la BAD.

"Il est important pour l'Afrique de passer des efforts à court terme aux efforts à long terme pour augmenter la production alimentaire sur le continent, réduire la malnutrition et atteindre la souveraineté alimentaire", a-t-il conclu. M. Adesina a déclaré plus tôt ce mercredi que la BAD allouerait 10 milliards de dollars au cours des prochaines années pour promouvoir l'agriculture et la souveraineté alimentaire sur le continent africain.

Sortir de la crise alimentaire

Le Sommet de Dakar 2 est organisé par la Banque africaine de développement, le gouvernement du Sénégal et la Commission de l'Union africaine (CUA). Près de deux douzaines de chefs d'État et de gouvernement africains, de représentants d'organisations internationales et d'ONG, de scientifiques et d'entrepreneurs y participent. Les principaux thèmes de l'événement sont trouver des moyens d'assurer la sécurité alimentaire en Afrique, garantir une utilisation efficace du potentiel agricole du continent et un approvisionnement alimentaire stable, renforcer la résilience au changement climatique, accroître la productivité agricole grâce à des technologies avancées. (Tass)