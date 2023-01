Le transfert de Cristiano Ronaldo vers le club saoudien d'Al Nassr fut l'une des grosses opérations lors du dernier mercato d'Hiver. Après avoir écrit sa légende successivement au Sporting Portugal, à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus Turin, le quintuple ballon d'or a décidé de relever un nouveau challenge en rejoignant l'Arabie Saoudite. Les détails du transfert sont stratosphériques. On parle d'un contrat de plus de 200 millions d'euros avec une rémunération mensuelle qui atteint 80 millions d'euros.

Ces chiffres font de l'ancien galactique du Real Madrid le joueur le mieux payé de l'histoire du football. Le club d'Al Nassr a profité de l'immense notoriété de Cristiano Ronaldo pour accroître sa renommée. En compétiteur acharné, CR7 a pour ambition de tout rafler en Arabie Saoudite. Le portugais est coaché par Rudi Garcia et ce dernier a déclaré que sa superstar risque probablement de terminer sa carrière en Europe. " Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il ne finira pas sa carrière à Al-Nassr, il retournera en Europe". a déclaré le coach français au cours de la conférence de presse d'après match contre Al Ittihad en Demi finale de la Supercoupe d'Arabie.

Rappelons que le club de CR7 s'est fait éliminer. Le champion d'Europe 2016 n'a pas réussi à marquer durant la rencontre. Alors, une dernière pige du joueur de 37 ans en Europe est-il envisageable ? Si oui, quel club serait disposé à l'accueillir quand on sait que les représentants de la star avaient fait des pieds et des mains pour entrer en contact avec des tops clubs européens. À l'époque, des équipes comme le Bayern Munich, Chelsea, Dortmund, Sporting Portugal et même Barcelone avaient été approchées. Aucune d'elles n'a donné de suites favorables.