La culture ivoirienne a perdu une de ses grandes figures avec le décès d'Angelo Dogba, célèbre rappeur originaire du village Ébrié de Blockauss. Connu sous son nom de scène, il était ancien membre du groupe Junior and The Crazy B, et a marqué les mélomanes ivoiriens avec son rap original. Les circonstances de son décès, survenu aux États-Unis où il vivait depuis de nombreuses années, restent encore inconnues. Sa disparition est un coup dur pour la culture musicale ivoirienne, qui vient de perdre un autre grand nom du hip-hop, Yaméogo Claver dit MC Claver. Les hommages affluent sur les réseaux sociaux, et les acteurs du milieu culturel ont du mal à croire à cette triste nouvelle. L'un des précurseurs du coupé décal', Jean-Jacques Kouamé s'est rendu sur sa page pour lui rendre un hommage: «Grosse perte musicale repose en paix grand homme ...» a affirmé JJK. Angelo Dogba était également le frère ainé d'Akou Augustin, patron de la structure 2A Consulting.