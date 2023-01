A 33 ans, le célèbre Tiktokeur Waffler69 est mort ce mercredi 11 janvier 2023. Selon les informations rapportées par la plateforme américaine TMZ, son décès serait survenu suite à un malaise cardiaque. L’homme est connu sur le réseau social par les vidéos qu’il fait en mangeant des produits alimentaires très peu ordinaires. L’annonce du décès a été effectuée par le frère du défunt sur son compte TiKTok. Il précise notamment que son frère est décédé après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital.

« Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, et je dirai qu'il est décédé une heure ou une heure et demie plus tard », a confié l’homme du nom de Clayton. Au média TMZ, il fait savoir que son défunt frère a senti le malaise dans l’après-midi et aurait fait appel à sa mère. Il a par la suite appelé les secours à son domicile sis en Louisiane, dans le sud-est des États-Unis. Visiblement perdu à cause du décès de son frère, Clayton, a fait savoir qu’il a pensé à informer les internautes sur le drame sans savoir ce qui pourrait advenir après.

1,8 million d'abonnés

Il a par la suite demandé aux abonnés à la page de son frère de poursuivre l’œuvre qu’il a entamée. Rappelons que les vidéos du défunt sont très appréciées par sa communauté. Sur le réseau social TiKTok, il totalise 1,8 million d'abonnés et plus de 33 millions de mentions "j'aime". Il ne demeure pas moins populaire sur les autres réseaux sociaux avec 110 000 abonnés sur Instagram, 18 000 abonnés sur YouTube.