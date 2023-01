Le sélectionneur de l’équipe de football de France, Didier Deschamps, semble vouloir redorer son image, suite à la polémique avec son ancien coéquipier et ex-entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. En effet, le lundi 16 janvier 2023, le sélectionneur des bleus a rendu visite à Jean-Pierre, un joueur âgé de 15 ans, licencié du CS Brétigny, qui a été victime d’une crise cardiaque. Le malaise a eu lieu le 08 janvier dernier, alors que l’adolescent prenait part à un match amical entre son équipe U16 et Yerre-Crosne. Sur place, c’était un jeune pompier de 18 ans qui lui avait donné les premiers soins avant l’arrivée des secours.

L’image a été postée sur le compte Twitter du CS Brétigny

Ces derniers sont venus et Jean-Pierre a été opéré avec succès à l’hôpital Necker. Le jeune homme qui se porte maintenant bien, a par la suite reçu la visite de Didier Deschamps. Celui-ci a pris la pose avec le jeune joueur. L’image a été postée sur le compte Twitter du CS Brétigny. Dans une interview accordée au média Le Parisien, Sébastien Michel, président du club, a déclaré : « J’ai échangé hier (mardi) avec JP, comme je le fais tous les jours, pour prendre de ses nouvelles. Il me répond, je me sens bien puis m’envoie dans la foulée une photo de lui avec Didier Deschamps. Je lui dis alors : ah super ! Est-ce que tu m’autorises à la diffuser sur les réseaux sociaux du club pour rassurer tout le monde car je reçois de nombreux messages de coéquipiers, éducateurs et aussi du football essonnien ? Il a accepté ».

« Je ne l'aurais même pas pris au téléphone »

Pour rappel, la bonne action de Didier Deschamps envers Jean-Pierre intervient suite à la polémique déclenchée par les propos de l’ancien président de la fédération française de football (FFF), Noël Le Graët sur Zidane. « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » avait-il déclaré lors d’une interview sur RMC Sport, réveillant les anciennes tensions entre Deschamps et Zidane. Le sélectionneur est cependant venu calmer les rumeurs, au cours d’une sortie médiatique sur la polémique. « Ses propos comme il l'a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou. La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble » avait-il déclaré.