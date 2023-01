Le milliardaire américain qui a fait l'actualité en 2022 pour avoir réalisé la plus grosse perte de fortune de l’histoire, fait encore la une de la presse. Ses nombreux vols en jet privé sont en effet pointés du doigt depuis belle lurette. La fin de l'année a été l'occasion de faire le point sur les vols du milliardaire. Le jet privé d'Elon Musk a effectué 134 vols en 2022, selon Jack Sweeney, un étudiant qui gère un compte Twitter qui suit les mouvements du milliardaire.

Le vol le plus long du milliardaire a eu lieu le 18 juillet, de Mykonos, en Grèce, à Austin, aux USA. Selon toute vraisemblance Elon Musk était à bord de l'appareil puisqu'il avait été photographié en Grèce deux jours plus tôt. Le vol le plus court du jet a duré environ six minutes et les données montrent qu'il est resté à l'aéroport de Long Beach. Selon BusinessInsider, le déplacement aurait peut-être permis de repositionner l'avion. Pour rappel, le milliardaire américain a tenté de négocier en vain avec Jack Sweeney pour l'arrêt des publications de ses vols pour des raisons évidentes de sécurité. Le jeune homme avait demandé 50.000$ pour arrêter ses publications. Un montant qu'il estimait insignifiant pour le milliardaire qui a pourtant refusé de s'y plier.

Son compte a finalement été banni du réseau social Twitter après le rachat d'Elon Musk. Depuis, il a créé un nouveau compte qui reprend les mêmes publications avec un petit décalage. «Les 134 vols ont produit 1 895 tonnes de CO2, avec un coût d'exploitation comprenant les dépenses de carburant d'un peu plus de 1,1 million de dollars» selon BusinessInsider.