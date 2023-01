Les autorités françaises ont arrêté un footballeur qui transportait une quantité importante de cocaïne. Il s’agit du joueur du club de l’Aiglon du Lamentin, Jean-Manuel Nedra âgé de 29 ans. Selon les informations de la presse française, l’interpellation a eu lieu hier, jeudi 05 janvier 2022, à l’aéroport de Roissy. Le parquet de Bobigny a par ailleurs souligné que ce sont plus de 100 Kg de cocaïne qui étaient cachés dans des valises. Le milieu de terrain a également été arrêté avec sa compagne. Suite à son arrestation, son club a réagi dans la presse locale.

« Soyons plus que jamais forts et soudés »

« Sans connaître son degré d'implication, nous avons appris qu'un de nos joueurs a été arrêté à Roissy pour passage de drogue. Soyons plus que jamais forts et soudés pour continuer notre travail d'éducation par le sport, pour lutter contre ce fléau, pour protéger et alerter nos jeunes quant aux risques, conséquences et dérives de ce milieu » a indiqué le club. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un joueur est impliqué dans une affaire de drogue. En 2022, le joueur ivoirien Sylvain Gbohouo avait été suspendu pour 18 mois. La décision avait été prise après un test positif à la Trimétazidine, une substance interdite.

« Le 16 novembre 2021, le joueur ivoirien Sylvain Gbohouo a été soumis à un contrôle antidopage à l'issue du match disputé dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 » avait indiqué un communiqué, qui souligne : « Le joueur, M. Sylvain Gbohouo, est sanctionné d'une période de suspension de 18 mois pour avoir enfreint la disposition pertinente du Code disciplinaire de la Fifa relative au dopage ainsi que la disposition pertinente du Règlement antidopage de la Fifa sanctionnant la présence de une substance interdite ou ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un joueur ».