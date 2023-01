Le 28 janvier 2023 restera à jamais gravé dans les mémoires de la petite commune de Cléville, située en Normandie en France. Ce samedi soir, la salle polyvalente de cette localité de 380 habitants accueillait une soirée théâtrale organisée par l'association locale "Loisirs et culture". La troupe de comédiens amateurs "Les D'Art gens" était venue d'Argences pour offrir une comédie intitulée "Toqué avant d'entrer" rappelle Ouest France. Malheureusement un des acteurs âgé de 74 ans a fait un malaise. Il a quitté la scène et s'est écroulé en coulisses. Une infirmière parmi les spectateurs a tenté de le ranimer sans succès, les secours dépêchés sur place n'ont pas non pu le sauver. Le septuagénaire est décédé sur place. Cette soirée théâtrale qui aurait dû être un moment de distraction et d'amusement a malheureusement tourné en un triste événement qui restera à jamais dans les mémoires.