Ces dernières années, la tension est palpable entre les USA et la Chine. Sous l'administration Trump, les deux puissances de notre planète se sont même livrés une guerre commerciale. Sur un tout autre dossier, la question de Taïwan divise les deux états qui abordent le sujet de différente manière. Même si les USA soutiennent le principe d'une seule Chine, les autorités du pays de l'oncle Sam affiche un soutien à l'île qui n'est pas du goût de l'empire du milieu. Récemment, un général américain a laissé entendre dans une note interne qu'il y aurait un risque d'affrontement entre les USA et la Chine en 2025.

Les USA et la Chine vont-ils s'affronter en 2025? Difficile d'affirmer clairement mais une chose est sûr, la tension est palpable ces dernières années. Dans une note interne, un général américain a mis en garde contre un risque élevé d'affrontement entre les deux puissances. «J'espère me tromper. Mon instinct me dit que nous combattrons en 2025», écrit le général de l'armée de l'air Michael Minihan. Pour le général américain, les élections taïwanaises de 2024 pourrait être un prétexte pour le dirigeant chinois d'agir, alors que l'Amérique serait «distraite» par son élection présidentielle.