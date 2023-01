Le soutien accordé par le Japon à l’Ukraine ne fait pas l’unanimité. En effet, au nombre des personnalités politiques japonaises qui désapprouvent ce soutien, figure Yoshiro Mori, ancien Premier ministre du pays. Hier mercredi 25 janvier 2023, il a critiqué le fait que le Japon soutienne Kiev dans sa guerre contre la Russie. Selon les informations rapportées, par l’agence de presse Kyodo, c’était au cours d’une réunion de l’Association Japon-Inde à Tokyo, que l’ancien officiel a fait ses commentaires sur la question. L’homme politique âgé de 85 ans a fait savoir que le Japon doit sa situation actuelle à ses bonnes relations avec la Russie.

« Presque impensable que la Russie perde »

« Nous sommes arrivés jusqu'ici en établissant de bonnes relations entre le Japon et la Russie. Est-il juste de consacrer autant d'efforts à l'Ukraine ? Il est presque impensable que la Russie perde » a-t-il déclaré. Notons que la position affichée par l’octogénaire s’oppose à celle prise par les dirigeants actuels du Japon. Le gouvernement japonais a en effet infligé plusieurs mesures punitives à des organisations et personnes ayant un lien avec Moscou. Tout en dénonçant l’annexion de territoires ukrainiens par la Russie, le Japon a indiqué qu’il poursuivra sa coopération avec la communauté internationale et les membres du G7, pour sanctionner davantage le Kremlin.

Pour rappel, les mots de Yoshiro Mori interviennent plusieurs jours après que le Japon ait fait part de sa volonté de se protéger d’une éventuelle attaque d’autres pays parmi lesquels figure la Chine ou encore la Russie. Il compte ainsi se doter de missiles pouvant intercepter les missiles hypersoniques russes et chinois. Le pays table sur un modèle de missiles sol-air Type-03 qu'il pourra ensuite le produire en quantité importante à partir de 2029. « Il est difficile pour le Japon, avec sa capacité actuelle de défense antimissile, d'intercepter les armes hypersoniques pouvant planer qui sont conçues pour se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son (plus de 6.000 kilomètres par heure) avec des trajectoires irrégulières », avait déclaré un général des forces d’autodéfense dans une interview accordée à Kyodo.