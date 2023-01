Dans quelques jours, cela fera un an que le conflit russo-ukrainien a débuté. Les combats continuent de faire rage et nul ne peut prédire la fin de cette guerre qui met actuellement le monde en alerte. Les deux belligérants se livrent coup pour coup. Ce conflit a entraîné une folle course aux armements jamais vu depuis ces dernières décennies. L'ensemble des pays européens se prépare à toute éventualité. Suite à son opération militaire en Ukraine, la Russie s'est mise à dos une grande partie du monde occidental, les États-Unis en tête.

Le bloc occidental aide sous diverses formes à Kiev à travers la livraison d'armes ou encore de matériels humanitaires. Le pays bénéficie de facilités pour obtenir aussi des prêts et autres financements. La Russie quant à elle n'a pas beaucoup de soutien. De manière formelle, il n'y a que la Corée du Nord et l'Iran, à travers différentes stratégies qui fournissent du matériel militaire au Kremlin. La Chine, allié historique de Moscou, adopte une certaine forme de neutralité et l'empire du milieu ne souhaite pas se positionner dans ce conflit. Par conséquent, face aux diverses sanctions qui ploient sur ses épaules, la Russie cherche activement de nouveaux partenaires et marchés.

La France est fortement engagée dans l'assistance de l'Ukraine. L'hexagone a fourni des équipements de pointe à Kiev, notamment avec la livraison des fameux canons César qui ont fait leur preuve sur le terrain. D'autres livraisons d'armes sont prévues et cela agace au plus haut point les premiers responsables de la Russie. Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, chambre basse du parlement russe a récemment eu des propos très durs envers Paris. Il n'hésitera pas à qualifier la France d'ennemi de la Russie, car le pays apporte une assistance militaire à l'Ukraine. Piotr Tolstoï est connu pour être l'un des plus proches soutiens de Vladimir Poutine. Il prend régulièrement des positions très radicales pour conforter le régime de Poutine. Selon les parlementaires, les européens avec leur posture empêchent toute forme de négociation entre Kiev et Paris.